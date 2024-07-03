Китай поддерживает присоединение Казахстана к БРИКС — Си Цзиньпин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин поддерживает присоединение Республики Казахстан к БРИКС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Астане.

«Китай поддерживает вступление Казахстана в БРИКС», — приводит его слова агентство Синьхуа.

2 июля Си Цзиньпин прибыл в Астану для участия в 24-м заседании Совета глав стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.