Китай поддерживает присоединение Казахстана к БРИКС — Си Цзиньпин
12:00 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин поддерживает присоединение Республики Казахстан к БРИКС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Астане.
«Китай поддерживает вступление Казахстана в БРИКС», — приводит его слова агентство Синьхуа.
2 июля Си Цзиньпин прибыл в Астану для участия в 24-м заседании Совета глав стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.
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