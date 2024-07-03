Песков опроверг сообщения СМИ о диалоге Путина и Трампа по Украине

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и кандидат в президенты США Дональд Трамп не ведут диалог по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что Трамп якобы ведет с российским лидером диалог по условиям достижения мира на Украине.

«Нет, это не так», — сказал представитель Кремля.