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Украина получила от МВФ очередной транш в размере $2,2 млрд

12:32 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) $2,2 млрд по линии программы расширенного кредитования (EFF) общим объемом около $16 млрд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Украина получила $2,2 млрд от МВФ. Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом $16 млрд. Для их получения Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ», — говорится в сообщении в телеграм-канале главы кабмина.

По словам Шмыгаля, перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.

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