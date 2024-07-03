Украина получила от МВФ очередной транш в размере $2,2 млрд

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) $2,2 млрд по линии программы расширенного кредитования (EFF) общим объемом около $16 млрд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Украина получила $2,2 млрд от МВФ. Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом $16 млрд. Для их получения Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ», — говорится в сообщении в телеграм-канале главы кабмина.

По словам Шмыгаля, перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.