Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции — секретарь Совбеза

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и США обсуждают возможность строительства новой атомной электростанции, процесс вошел в предметную фазу. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Если мы говорим о строительстве новой атомной электростанции, то процесс вошел в предметную фазу. С США мы обсуждаем правовую основу, без которой мы не можем продвигаться. В данный момент могу сказать, что мяч на стороне США. Ожидаем, что внутренние процедуры в США будут завершены, после чего мы начнем работать», — отметил он и добавил, что Ереван пытается диверсифицировать экономические отношения с международными партнерами, как это делается в области безопасности.