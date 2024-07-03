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Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции — секретарь Совбеза

13:00 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и США обсуждают возможность строительства новой атомной электростанции, процесс вошел в предметную фазу. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Если мы говорим о строительстве новой атомной электростанции, то процесс вошел в предметную фазу. С США мы обсуждаем правовую основу, без которой мы не можем продвигаться. В данный момент могу сказать, что мяч на стороне США. Ожидаем, что внутренние процедуры в США будут завершены, после чего мы начнем работать», — отметил он и добавил, что Ереван пытается диверсифицировать экономические отношения с международными партнерами, как это делается в области безопасности.

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