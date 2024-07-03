Страны НАТО договорились предоставить Киеву 40 млрд евро военной помощи в 2025 году - Reuters

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО договорились предоставить Украине 40 млрд евро военной помощи в следующем году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на западный источник.

По его данным, страны — члены альянса достигли договоренности в среду — за неделю до саммита НАТО в Вашингтоне. Именно там, как подчеркивает дипломат, страны альянса подпишут соглашение о предоставлении Киеву 40 млрд евро военной помощи в 2025 году.