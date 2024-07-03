ЦИК РФ принял новый порядок электронного голосования

13:56

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в ходе заседания приняли новый порядок электронного голосования. По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николая Булаева, вопрос о порядке электронного голосования на выборах и референдумах «непростой».

«На прошлом заседании, когда мы рассматривали предложение Московской городской избирательной комиссии, которым они просили дать поручение Центральной избирательной комиссии им проводить электронное голосование на выборах в городе Москве в единый день голосования в сентябре 2024 года, мы касались этой истории, – отметил Булаев. – Я напомню, что у нас достаточно большое количество субъектов РФ в свое время проводили электронное голосование. Напомню, если на примере Москвы посмотреть, Москва к каждому дню голосования – несмотря на то, что применяет новые формы голосования, активно применяет, и уже 80% избирателей на избирательных участках голосуют или дистанционно, или с применением устройства, позволяющего проголосовать на избирательном участке».

Булаев напомнил, что при этом для Москвы каждый год печатают бюллетени, в частности к предстоящим выборам их планировалось напечатано более 8 млн штук. В связи с широким распространением электронного голосования большую часть бюллетеней приходится утилизировать.

Предполагается, что принятый ЦИК новый порядок позволит комиссиям каждого субъекта Федерации самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, исходя из их технических возможностей, уровня цифровизации услуг и местной специфики. «Сегодня мы имеем широкомасштабируемый комплекс электронного голосования в Москве, – заявил Булаев. – И понятно, что мы не можем игнорировать тот опыт, который есть, мы не можем игнорировать те решения, которые есть. И мне представляется очень важным для нас принять правильное решение по тому, чтобы этот опыт был всем понятен».