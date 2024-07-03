Минск приглашал Армению принять участие в параде, однако ее расчеты не прибыли — Совбез

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако по надуманным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли. Об этом сказал журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, напомнив, что кроме торжеств по случаю Дня независимости республики и 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в белорусской столице проходит еще и Совет министров обороны СНГ.

«В том числе была приглашена и Армения. Но по каким-то надуманным, скорее всего, субъективным причинам, мы понимаем, что это за причины, к сожалению, делегация Армении, парадные расчеты Армении не прибыли для участия в параде», — сказал Вольфович, его слова приводит агентство БелТА.