Минск приглашал Армению принять участие в параде, однако ее расчеты не прибыли — Совбез
15:12 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако по надуманным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли. Об этом сказал журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, напомнив, что кроме торжеств по случаю Дня независимости республики и 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в белорусской столице проходит еще и Совет министров обороны СНГ.
«В том числе была приглашена и Армения. Но по каким-то надуманным, скорее всего, субъективным причинам, мы понимаем, что это за причины, к сожалению, делегация Армении, парадные расчеты Армении не прибыли для участия в параде», — сказал Вольфович, его слова приводит агентство БелТА.
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