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На подлете к Белгороду силы ПВО сбили несколько воздушных целей, начался пожар на СТО

15:32 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Системы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет. При этом на окраине города произошел пожар на станции технического обслуживания, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде произошло возгорание шин в здании СТО. Ребята-автомеханики, которые работали в этот момент в станции техобслуживания, быстро среагировали — вызвали оперативные службы, но перед этим проверили, не пострадал ли кто-то. А также сразу вывели людей из здания, склад которого начал разгораться», — написал Гладков.

Он добавил, что идет тушение пожара. По предварительным данным, на территории производственного предприятия повреждена крыша одного из помещений, в трех частных домах посечены кровли и фасады. Также повреждения получили 27 автомобилей.

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