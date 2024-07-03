Страны НАТО не достигли договоренности по многолетней помощи Украине — DPA

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО не достигли договоренности по многолетним обязательствам в усилиях по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств.

По их информации, члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года 40 млрд евро помощи. Агентство констатировало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «потерпел неудачу» в стремлении обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку.