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НОВОСТИ

Страны НАТО не достигли договоренности по многолетней помощи Украине — DPA

16:00 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО не достигли договоренности по многолетним обязательствам в усилиях по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств.

По их информации, члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года 40 млрд евро помощи. Агентство констатировало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «потерпел неудачу» в стремлении обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку.

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