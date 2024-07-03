Страны НАТО не достигли договоренности по многолетней помощи Украине — DPA
16:00 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО не достигли договоренности по многолетним обязательствам в усилиях по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств.
По их информации, члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года 40 млрд евро помощи. Агентство констатировало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «потерпел неудачу» в стремлении обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку.
НОВОСТИ
- 16:12 03.07.2024
- Путин заявил Эрдогану, что обязательно посетит Турцию
- 15:32 03.07.2024
- На подлете к Белгороду силы ПВО сбили несколько воздушных целей, начался пожар на СТО
- 15:12 03.07.2024
- Минск приглашал Армению принять участие в параде, однако ее расчеты не прибыли — Совбез
- 15:00 03.07.2024
- Зной на юге России выйдет на пик к выходным дням — «Фобос»
- 14:32 03.07.2024
- Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана
- 14:12 03.07.2024
- Российская группировка связи и ДЗЗ к 2036 году увеличится до 2 600 спутников — Борисов
- 14:00 03.07.2024
- Страны НАТО договорились предоставить Киеву 40 млрд евро военной помощи в 2025 году - Reuters
- 13:56 03.07.2024
- ЦИК РФ принял новый порядок электронного голосования
- 13:32 03.07.2024
- Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в 2023 г. снизились на 18%
- 13:20 03.07.2024
- Объем ФНБ на 1 июля составил 12,6 трлн рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать