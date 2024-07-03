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НОВОСТИ

Путин заявил Эрдогану, что обязательно посетит Турцию

16:12 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах.

Во время беседы в Астане Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции уже в «самое кратчайшее время».

«Обязательно приеду», — ответил Путин и поблагодарил турецкого коллегу.

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