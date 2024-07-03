В условиях СВО траты на изучение дальнего космоса сократились почти вдвое — Борисов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Траты на исследования дальнего космоса в условиях СВО сократились с 12-14 млрд рублей в год до 7-8. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

«Что касается исследований дальнего космоса — нельзя сказать, что мы совсем свернули эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на это направление. По поручению президента мы обязаны тратить на него порядка 12-14 млрд в год. Сегодня тратим меньше, 7-8», — сказал Борисов в ходе правительственного часа.

Он заверил, что эти меры временные, и Роскосмос в ближайшем будущем будет стараться наверстать упущенное.