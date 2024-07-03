Отношения РФ и КНР переживают лучший период в своей истории — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-китайские отношения, строящиеся на принципах равноправия и взаимного уважения, переживают сейчас наилучший период в своей истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателей КНР Си Цзиньпином.

«Констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга», — указал президент РФ.