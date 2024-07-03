Герман Греф назвал последствия отмены льготной ипотеки

18:58

Рынку ипотеки «придется поболеть пару лет» после сворачивания программы льготной ипотеки с господдержкой после 1 июля, чтобы прийти в нормальное равновесное состояние. Об этом заявил президент, председатель правления Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.

По его словам, вряд ли последствия будут драматическими, но они будут. Греф напомнил, что Сбербанк являлся сторонником сворачивания ипотеки с господдержкой и выступает за адресный подход. «Но с выходом из этой программы мы затянули, и на рынке сложился колоссальный перекос. Доступность жилья за это время упала примерно на 10%. В этом смысле мы конечному потребителю – гражданам лучше не сделали», – заметил он.

Программа льготной ипотеки в 2020 году во время пандемии коронавируса, напомнил Герман Греф, и тогда это было, по его словам, правильно, но ее время давно прошло и последнее время она была «фронтально неэффективной», отметил глава Сбера.

Он сравнил льготную ипотеку с зависимостью от стимулирующих препаратов для организма. «Если ты выпил что-то такое, пробежал стометровку, то после этого желательно прекращать этот прием, иначе потом это все очень дорого обойдется. А уж если ты в течение двух лет принимаешь стимулирующие препараты, то потом тебе придется уже выходить с помощью специалистов из всей этой истории», – пояснил глава Сбера.