Эрдоган не станет посредником в возможных переговорах по Украине - Песков
21:35 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать в роли возможного посредника на переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что турецкий лидер станет посредником на этих переговорах, представитель Кремля сказал: «Нет, невозможно».
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