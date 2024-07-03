Эрдоган не станет посредником в возможных переговорах по Украине - Песков

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать в роли возможного посредника на переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что турецкий лидер станет посредником на этих переговорах, представитель Кремля сказал: «Нет, невозможно».