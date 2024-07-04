В Брянской и Тамбовской областях, а также Ставропольском крае уничтожены беспилотники

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ликвидированы в Тамбовской области. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем телеграм-канале.

«Сегодня в районе 04:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем», — написал он.

Кроме того, два украинских беспилотных летательных аппарата упали в селе Московском Изобильненского округа Ставропольского края. Инфраструктура не повреждена, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он в телеграм-канале.