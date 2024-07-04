Расчет «Искандера» уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево — МО РФ
09:05 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расчет «Искандера» ракетным ударом уничтожил МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчетом ОТРК „Искандер“ ВС РФ был нанесен ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», — сообщили там.
Минобороны России также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
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