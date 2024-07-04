0
0
58
НОВОСТИ

Расчет «Искандера» уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево — МО РФ

09:05 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет «Искандера» ракетным ударом уничтожил МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом ОТРК „Искандер“ ВС РФ был нанесен ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», — сообщили там.

Минобороны России также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 04.07.2024
Белоруссия стала десятой страной — участницей ШОС
0
21
09:00 04.07.2024
В Брянской и Тамбовской областях, а также Ставропольском крае уничтожены беспилотники
0
80
23:00 03.07.2024
В Москве пал температурный рекорд 1917 года
0
621
22:00 03.07.2024
Байден не собирается выходить из президентской гонки – Белый дом
0
881
21:35 03.07.2024
Эрдоган не станет посредником в возможных переговорах по Украине - Песков
0
646
20:45 03.07.2024
Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку вооружений для армии ФРГ, включая 105 танков
0
676
20:24 03.07.2024
Китай уступает лишь США по количеству больших языковых моделей ИИ - исследование
0
674
19:50 03.07.2024
Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает РФ в противостоянии незаконным санкциям
0
689
19:48 03.07.2024
Контакт-центр Сбера стал лучшим в трех номинациях Frank Contact Centers Award 2024
0
655
18:58 03.07.2024
Герман Греф назвал последствия отмены льготной ипотеки
0
767

Возврат к списку