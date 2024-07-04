Расчет «Искандера» уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево — МО РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет «Искандера» ракетным ударом уничтожил МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом ОТРК „Искандер“ ВС РФ был нанесен ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», — сообщили там.

Минобороны России также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.