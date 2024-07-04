Почти 20% выпускников текущего года заявились на пересдачу ЕГЭ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 116 тыс. выпускников текущего года подали заявления на пересдачу одного из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Всего в основной период ЕГЭ сдавали около 621 тыс. выпускников текущего года, еще 3 тыс. сдавали досрочно с 22 марта по 22 апреля. Таким образом, на пересдачи заявилось около 20% участников экзамена. «Выбрать для пересдачи выпускники могли любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов», — отметили в Рособрнадзоре.

Заявления были поданы по всем предметам. Больше всего желающих пересдать обществознание — более 31 тыс. выпускников. На втором месте информатика — на нее заявилось около 21,5 тыс. участников. Еще 12,2 тыс. пересдадут русский язык, 11,2 тыс. — химию, 11,1 тыс. — профильную математику, 8,1 тыс. — биологию. На пересдачу базовой математики зарегистрировались около 6,4 тыс., английского языка — 3,6 тыс., литературы — 3,2 тыс., истории — 2,7 тыс., физики — 1,3 тыс., географии — 247 человек. Также единичные участники выбрали для пересдачи немецкий, французский, испанский и китайский языки.