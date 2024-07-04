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НОВОСТИ

Угнавший Т-64 украинский танкист получил гражданство РФ

10:00 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, перешедший на сторону РФ на танке Т-64, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

«Максим Лихачев получил российский паспорт и теперь является гражданином Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

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