Угнавший Т-64 украинский танкист получил гражданство РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, перешедший на сторону РФ на танке Т-64, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

«Максим Лихачев получил российский паспорт и теперь является гражданином Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.