Белоруссия стала десятой страной — участницей ШОС

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о вхождении Белоруссии в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято», — заявил Токаев после подписания документа о приеме республики в члены ШОС. Казахстанский лидер в этой связи поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко.