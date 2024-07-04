Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства — Пашинян
10:32 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения готова поднять уровень своих отношений с США до стратегического партнерства во многих сферах. Об этом говорится в послании премьер-министра Никола Пашиняна американскому лидеру Джо Байдену по случаю Дня независимости США.
«Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства», — отметил глава армянского кабмина.
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