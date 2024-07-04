Европейским авиакомпаниям придется из-за экологии поднять цены на билеты — глава IAG

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпании ЕС будут вынуждены повысить цены на билеты с целью покрытия расходов на сокращение выбросов углекислого газа. Об этом газете Financial Times заявил Луис Гальего — глава авиационного холдинга International Airlines Group (IAG), в который входят компании British Airways, Iberia, BMI, Vueling и Aer Lingus.

По его словам, переход на более дорогое экологически безопасное топливо «в значительной степени скажется» на отрасли — «полеты станут дороже, это повлияет на спрос». Европейские авиакомпании могут, как считает Гальего, стать менее конкурентоспособными из-за жестких целевых показателей блока по нулевым выбросам, которые включают требование, чтобы к 2030 году использовалось 6% экологически чистого топлива.

«Мы согласны с декарбонизацией, но <…> это нужно делать последовательно во всем мире, чтобы не поставить под угрозу европейскую авиацию», — добавил он.

Согласно оценке экспертов ЕС, декарбонизация авиации ЕС к 2050 году может обойтись в $900 млрд, и реализация подобных планов потребует финансовой поддержки от правительств европейских стран.