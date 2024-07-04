Страны ШОС должны сообща противодействовать внешнему вмешательству — Си Цзиньпин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны проявить солидарность и объединенными усилиями противодействовать попыткам внешнего вмешательства в их внутренние дела. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Перед лицом реальных вызовов, таких как [внешнее] вмешательство и фрагментация, нам необходимо объединить силы, проявив солидарность, — подчеркнул он, выступая на саммите ШОС в Астане. — Мы должны рука об руку противостоять внешнему вмешательству, оказывать друг другу твердую поддержку».

Как уточнил китайский лидер, страны ШОС должны учитывать взаимную обеспокоенность по различным вопросам, устранять разногласия друг с другом исключительно мирным путем. «Проблемы в ходе сотрудничества необходимо решать, опираясь на общие позиции», — подчеркнул он.