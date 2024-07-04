Медведев видит в США «предчувствие гражданской войны», как в XIX веке
11:32 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сегодняшняя ситуация в Соединенных Штатах Америки напоминает середину XIX века, когда противоречия в стране вылились в гражданскую войну. На это обратил внимание зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем телеграм-канале, посвященной Дню независимости США.
Политик отметил, что, несмотря на бурное празднование Дня независимости, гражданская война 1861–1865 года — событие, итоги которого «для среднестатистического заокеанского обывателя куда важнее».
«Почему? В том числе и потому, что слишком видны мрачные параллели с сегодняшним днем. Включая „предчувствие гражданской войны“ — указал Медведев.
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