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Медведев видит в США «предчувствие гражданской войны», как в XIX веке

11:32 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сегодняшняя ситуация в Соединенных Штатах Америки напоминает середину XIX века, когда противоречия в стране вылились в гражданскую войну. На это обратил внимание зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем телеграм-канале, посвященной Дню независимости США.

Политик отметил, что, несмотря на бурное празднование Дня независимости, гражданская война 1861–1865 года — событие, итоги которого «для среднестатистического заокеанского обывателя куда важнее».

«Почему? В том числе и потому, что слишком видны мрачные параллели с сегодняшним днем. Включая „предчувствие гражданской войны“ — указал Медведев.

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