Многополярный мир уже стал реальностью — Путин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перемены в мироустройстве происходят стремительно и необратимо, многополярный мир уже стал реальностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», — заявил президент РФ.