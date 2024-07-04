Число женщин репродуктивного возраста будет снижаться вплоть до 2046 года — Голикова
12:05 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года, важно учитывать этот вызов при выработке новых подходов нацпроекта «Семья». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <…> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года», — сказала Голикова на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья», которая проходит на площадке выставки «Россия».
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