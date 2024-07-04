Покушение на Фицо переквалифицировано в теракт — генпрокурор Словакии

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было переквалифицировано в теракт. Об этом заявил генеральный прокурор республики Марош Жилинка.

«На основании полученных доказательств преследуемое деяние в дальнейшем будет квалифицироваться как особо тяжкое преступление — террористический акт», — написал он на своей странице в соцсети.