Для развития рынка розничных инвестиций нужны конкуренция и технологии, уверены в Сбере
12:45 04.07.2024
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Фото пресс-службы Сбера
«Развитие рынка с одной стороны приводит к появлению новых сервисов, а с другой – к новым вопросам и необходимости делать рынок более прозрачным, – отметил Кирилл Царев. – Я скажу как клиент: 30 млн руб. со своего счета я могу перевести себе в другой банк, благодаря регулятору, по щелчку пальцев. А как переставить бумаги от одного брокера другому? Должна быть более прозрачная среда в обслуживании физических лиц». Он подчеркнул, что тогда можно переходить и к другим вопросам на рынке розничных инвестиций, в том числе к прямому доступу инвесторов на рынок и т.д.
Первый зампред Сбера отметил, что важно также учитывать фактор развития технологий: технологическое развитие за последние несколько лет настолько ушло вперед, что если рынок розничных инвестиций формировался бы сегодня, то был бы совсем другим. «Сегодня даже может существовать децентрализованная биржа, – отметил топ-менеджер. – Мы понимаем, что модели сложились давно и игроки их придерживаются. Но за 25 лет сильно изменилась финансовая архитектура. Возможно, с учетом блокчейна и других технологий, этот рынок сегодня можно построить совсем по-другому. И тут важна конкуренция, нужно, чтобы было несколько крупных игроков».
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