Кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики США и их сателлитов, указал Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия всегда выступала за мирное разрешение украинского кризиса, возникшего из-за абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине — кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами», — сказал он.