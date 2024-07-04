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Кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики США и их сателлитов, указал Путин

13:00 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия всегда выступала за мирное разрешение украинского кризиса, возникшего из-за абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине — кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами», — сказал он.

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