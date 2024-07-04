Страны ШОС считают создание систем ПРО угрозой безопасности в мире — декларация
13:20 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают, что создание отдельными странами систем противоракетной обороны (ПРО) представляет опасность для международной безопасности и стабильности. Об этом говорится в декларации, принятой на саммите объединения в Астане.
«Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность», — отмечается в тексте.
Страны ШОС также подчеркнули в документе, что «считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств».
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