Залужный выехал в Лондон через полгода после назначения послом
13:32 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный отправился к месту новой службы в Лондон. Об этом сообщает украинское издание «Главком».
По данным источников «Главкома», Залужный направился в Лондон 3 июля. Посла Украины там не было с 21 июля 2023 года, когда Лондон покинул посол Вадим Пристайко. Как отмечает издание, вскоре Залужного ожидает церемония вручения верительной грамоты на торжественной аудиенции у короля Великобритании Карла III.
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