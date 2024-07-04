ЕС вводит пошлины в размере до 37,6% на электромобили из КНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз с 4 июля введет импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая, говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из КНР», — сообщила ЕК. Она уточнила, что размер пошлин для основных автопроизводителей составит от 17,4% до 37,6% от стоимости их продукции.