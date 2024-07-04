ЕС вводит пошлины в размере до 37,6% на электромобили из КНР
14:00 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз с 4 июля введет импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая, говорится в заявлении Еврокомиссии.
«Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из КНР», — сообщила ЕК. Она уточнила, что размер пошлин для основных автопроизводителей составит от 17,4% до 37,6% от стоимости их продукции.
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