Госдума приняла закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж
14:12 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении и в целом закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России.
Документ внесла в палату группа сенаторов и депутатов Госдумы в июне. Изменения предлагается прописать в законе «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ». Закон дополняется нормой о том, что сенаторы и депутаты Госдумы «обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок». Порядок и сроки такого согласования определят советы палат парламента. При этом указывается, что полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно «в случае выезда из РФ без согласования».
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