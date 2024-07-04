Госдума приняла закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении и в целом закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России.

Документ внесла в палату группа сенаторов и депутатов Госдумы в июне. Изменения предлагается прописать в законе «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ». Закон дополняется нормой о том, что сенаторы и депутаты Госдумы «обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок». Порядок и сроки такого согласования определят советы палат парламента. При этом указывается, что полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно «в случае выезда из РФ без согласования».