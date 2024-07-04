МГИК: Москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно

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Представители Московской городской избирательной комиссии (МГИК) утвердили порядок электронного голосования, который будет использоваться в сентябре на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском административном округе. Избиратели в Москве смогут воспользоваться всеми доступными на предыдущем голосовании форматами волеизъявления.

Однако будут и новшества. По словам заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, если ранее дистанционное голосование носило заявительный характер, то ситуация изменилась и теперь носит стало беззаявительным. «Но для того чтобы предоставить человеку возможность проголосовать при помощи бумажного избирательного бюллетеня, необходимо создать условия. Именно для этого я и предлагаю установить заявительный порядок для такого голосования», – заявил Реут.

По его словам, принятое решение позволит учесть интересы всех москвичей вне зависимости от того, какую форму голосования человек предпочитает. «Для нас все избиратели равны. Для нас все формы голосования одинаковы. И мы возьмем на себя обязательство все эти формы голосования реализовать для москвичей», – отметил Реут

По данным замглавы МГИК, каждый год количество избирателей, голосующих при помощи бумажных бюллетеней, снижается. В частности, в 2019 году на выборах в Московскую городскую думу в дистанционном электронном голосовании участвовали примерно 10 тыс. человек, что составляло 9,95% от общего числа избирателей, то в 2023 году на выборах столичного градоначальника в электронном виде отдали свой голос уже примерно 80% избирателей.

По новому порядку, принятому Мосгоризбиркомом, подать заявление на голосование при помощи бумажного бюллетеня сможет любой избиратель с помощью специальной услуги, которая появится на mos.ru, а также в территориальной избирательной комиссии. Прием заявлений на mos.ru будет начинаться за 45 дней, а в ТИК – за 30 дней до дня голосования. При этом для того, чтобы проголосовать онлайн или при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ) регистрироваться не потребуется.

Напомним, выборы в Москве запланированы 6-8 сентября. Москвичи будут выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов - муниципальных депутатов.