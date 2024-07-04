Дума приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%
16:00 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение размера так называемых военных пенсий на 5,1% с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны.
Документ был внесен в Госдуму правительством в июне. Нововведение предусматривает изменение так называемого понижающего коэффициента — денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий. По действующим нормам при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих, а с 1 октября 2024 года коэффициент увеличивается до 89,32%. Новые нормы устанавливают, что размер коэффициента с 1 октября 2024 года составит 89,83%.
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