Дума приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение размера так называемых военных пенсий на 5,1% с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны.

Документ был внесен в Госдуму правительством в июне. Нововведение предусматривает изменение так называемого понижающего коэффициента — денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий. По действующим нормам при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих, а с 1 октября 2024 года коэффициент увеличивается до 89,32%. Новые нормы устанавливают, что размер коэффициента с 1 октября 2024 года составит 89,83%.