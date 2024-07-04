Латвийские лингвисты отказались поддержать идею писать слово «Россия» с маленькой буквы

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лингвисты из Латвии единогласно выступили против идеи писать заглавные буквы в слове «Россия» и имена ее руководителей в нижнем регистре в знак солидарности с Украиной. Об этом сообщил портал Delfi.

Согласно его информации, экспертная комиссия по латышскому языку Центра государственного языка Латвии единогласно не поддержала инициативу неназванного частного лица допускать отступления от использования заглавных букв в написании ряда имен собственных, в том числе в названии страны Российская Федерация и имен ее руководителей. По их оценкам, написание этих слов с маленькой буквы допустимо только в частной переписке, но не в официальном общении и документах.

Портал отмечает, что написание заглавной буквы слова «Россия» в нижнем регистре практикуется в Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии. По словам пресс-офицера командующего НВС Сандры Брале, ее коллеги отступают от этого правила при подготовке пресс-релизов в качестве акта солидарности с украинскими коллегами.