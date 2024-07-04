Песков пояснил, почему сейчас никто не может быть посредником в вероятных переговорах с Украиной

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посредником между РФ и Украиной для урегулирования конфликта сейчас не может быть ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще, потому что Киев отвергает любой диалог с Москвой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент действительно [Эрдоган] не может [быть посредником], потому что в настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с РФ — с посредником или без. Украина решительно отвергла мирный план Путина, который был высказан в МИД. Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником», — пояснил он.