0
0
73
НОВОСТИ

Песков пояснил, почему сейчас никто не может быть посредником в вероятных переговорах с Украиной

19:50 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посредником между РФ и Украиной для урегулирования конфликта сейчас не может быть ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще, потому что Киев отвергает любой диалог с Москвой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент действительно [Эрдоган] не может [быть посредником], потому что в настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с РФ — с посредником или без. Украина решительно отвергла мирный план Путина, который был высказан в МИД. Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником», — пояснил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:35 04.07.2024
США «то хотят, то не хотят» диалога по стратегической стабильности - Путин
0
106
19:02 04.07.2024
Искусственный интеллект поможет достичь в бизнесе максимальной удовлетворенности клиентов, отмечают в Сбере
0
146
18:37 04.07.2024
В бизнесе невозможно быть релевантным без искусственного интеллекта, считают в Сбере
0
174
17:59 04.07.2024
Сбер и Московский инновационный кластер запустили подготовку венчурных инвесторов в регионах
0
237
17:40 04.07.2024
Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности — Путин
0
280
17:12 04.07.2024
Экономика РФ значительно отклонилась от базового сценария — глава ЦБ
0
379
17:00 04.07.2024
В «Хезболлах» заявили о поражении семи армейских штабов на севере Израиля
0
286
16:32 04.07.2024
Токаев назвал исключительно важной роль России в ШОС
0
285
16:26 04.07.2024
«Мосволонтер» подготовил обучающий курс для всей семьи — Сергунина
0
282
16:12 04.07.2024
Латвийские лингвисты отказались поддержать идею писать слово «Россия» с маленькой буквы
0
329

Возврат к списку