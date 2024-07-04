Путин пояснил, почему Россия не может согласиться на прекращение огня в конфликте с Украиной
20:45 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не может согласиться на прекращение огня в конфликте с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях со стороны Киева. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, завершая поездку на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астану.
По словам президента РФ, на Западе пояснили, что в Киеве «не могут контролировать все свои вооруженные формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям». Российский лидер отметил, что в итоге в Москве все равно «опять столкнулись с обманом: все [обусловленные отводом войск] договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку». «И так было неоднократно», — добавил он.
«Поэтому просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем, — подчеркнул президент РФ. — Нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта».
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