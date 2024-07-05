Муфтият Карачаево-Черкесии решил запретить ношение никаба в республике
22:35 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло решение ввести запрет на ношение никаба в республике. Об этом сообщил ТАСС муфтий КЧР, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев.
«Муфтият Карачаево-Черкесии решил запретить ношение никаба в республике. По шариату, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено», — сказал Бердиев.
Муфтий отметил, что соответствующее решение принято исключительно в целях безопасности.
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