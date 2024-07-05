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За ночь уничтожено 50 БПЛА над Краснодарским краем, Запорожской и Ростовской областями

09:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 14 БПЛА над Краснодарским краем, 10 БПЛА над Ростовской областью и 14 — над Запорожской, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области», — сообщили там.

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