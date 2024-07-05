Лейбористская партия одержала победу на выборах в британский парламент

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент Великобритании. Как свидетельствуют промежуточные итоги подсчета голосов, оппозиционная партия гарантировала себе 326 мест в 650-местной Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство.

У правящей с 2010 года Консервативной партии на данный момент всего 71 место. Подсчет бюллетеней продолжается и должен завершиться примерно к 07:00 (09:00 мск). Однако догнать лейбористов под руководством Кира Стармера уже невозможно.

Ранее британский премьер Риши Сунак уже признал поражение и поздравил Стармера с победой.