Шестилетняя девочка скончалась в больнице после атаки ВСУ в Приморско-Ахтарске

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестилетняя девочка, которая получила ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, скончалась в больнице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске», — написал Кондратьев.