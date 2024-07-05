Шестилетняя девочка скончалась в больнице после атаки ВСУ в Приморско-Ахтарске
09:20 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шестилетняя девочка, которая получила ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, скончалась в больнице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске», — написал Кондратьев.
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