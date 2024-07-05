Организацией переговоров между Россией и Украиной будут заниматься крупные державы — Орбан

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия сознает, что организацией переговоров между Россией и Украиной будут заниматься крупные державы, но хотела бы подтолкнуть стороны конфликта к заключению мира. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Венгрия сознает свое место и свой вес, большими переговорами будут заниматься большие страны», — сказал глава правительства. В то же время он отметил, что Венгрия «хотела бы побудить стороны» к началу переговоров. Орбан пояснил, что преследовал именно такую цель, когда 2 июля нанес визит в Киев и встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским.