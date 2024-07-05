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НОВОСТИ

Бизнес либо становится человекоцентричным, либо уходит с рынка, считают в Сбере

10:25 05.07.2024

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Фото пресс-службы Сбера
В ближайшие 10-15 лет бизнес либо станет человекоцентричным, перестав рассматривать клиента только как источник дохода, либо уйдет с рынка. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России.

«Мы верим, что на горизонте 10-15 лет рыночные игроки либо адаптируются к человекоцентричности, либо уйдут с рынка. Потребительская модель, в которой клиент рассматривается исключительно как источник дохода, уйдет в прошлое. Бизнес нового времени будет относиться к человеку как к самому себе, стремиться помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире, соответствовать ожиданиям клиентов и превосходить их, – заявил он. – Мы поставили себе амбициозную задачу – стать одной из первых человекоцентричных компаний. Такого не делал еще никто в мире».

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