Бизнес либо становится человекоцентричным, либо уходит с рынка, считают в Сбере

10:25

Фото пресс-службы Сбера



В ближайшие 10-15 лет бизнес либо станет человекоцентричным, перестав рассматривать клиента только как источник дохода, либо уйдет с рынка. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанкана Финансовом конгрессе Банка России.

«Мы верим, что на горизонте 10-15 лет рыночные игроки либо адаптируются к человекоцентричности, либо уйдут с рынка. Потребительская модель, в которой клиент рассматривается исключительно как источник дохода, уйдет в прошлое. Бизнес нового времени будет относиться к человеку как к самому себе, стремиться помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире, соответствовать ожиданиям клиентов и превосходить их, – заявил он. – Мы поставили себе амбициозную задачу – стать одной из первых человекоцентричных компаний. Такого не делал еще никто в мире».