Бизнес либо становится человекоцентричным, либо уходит с рынка, считают в Сбере
10:25 05.07.2024
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Фото пресс-службы Сбера
«Мы верим, что на горизонте 10-15 лет рыночные игроки либо адаптируются к человекоцентричности, либо уйдут с рынка. Потребительская модель, в которой клиент рассматривается исключительно как источник дохода, уйдет в прошлое. Бизнес нового времени будет относиться к человеку как к самому себе, стремиться помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире, соответствовать ожиданиям клиентов и превосходить их, – заявил он. – Мы поставили себе амбициозную задачу – стать одной из первых человекоцентричных компаний. Такого не делал еще никто в мире».
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