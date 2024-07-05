Сбер дал прогноз по восстановлению ипотечного рынка после завершения льготных программ
10:40 05.07.2024
После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будет оформлено 1,5 млн сделок. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По его словам, в предстоящем втором полугодии также будет значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ будет составлять 56-58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия 2024 года.
По данным Домклик Сбера, за неполные шесть месяцев 2024 года доля льготной ипотеки составила 54% (+18 п.п. по отношению к аналогичному периоду 2023 года). Доля «Господдержки» – 24% (+8 п.п.), доля «Семейной ипотеки» также около 24% (+8 п.п.).
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