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Британский премьер Риши Сунак поздравил лидера лейбористов с победой на выборах

10:36 05.07.2024 Источник: Интерфакс

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер выразил признательность избирателям, проголосовавшим за лейбористов на прошедших накануне парламентских выборах.

"Всем, кто выступал за лейбористов на этих выборах, всем, кто голосовал за нас и доверяет нашей изменившейся Лейбористской партии, - спасибо", - написал он в соцсети X.

Газета Times of Israel пишет, что Стармер обратился к избирателям "вскоре после того, как телевизионные экзитполы в четверг вечером показали, что он станет следующим премьер-министром Великобритании и что консерваторы Риши Сунака понесли исторические потери".

Британский премьер Риши Сунак признал, что возглавляемая им Консервативная партия страны проиграла лейбористам на состоявшихся накануне парламентских выборов.

"Лейбористская партия победила на этих всеобщих выборах, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой", - цитируют премьера СМИ.

Сунак добавил: "Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы".

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