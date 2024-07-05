ВСУ впервые преднамеренно напали на сотрудников ЗАЭС, атаковав подстанцию — Ульянов
11:05 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нападение на подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС стало первой преднамеренной атакой Украины на сотрудников станции. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«3 июля 2024 года киевский режим нанес очередной удар по расположенной в Энергодаре подстанции „Радуга“, на которой проводились ремонтные работы по оптимизации схемы электроснабжения города-спутника ЗАЭС. По объекту нанесено три удара дронами-камикадзе. В результате нападения пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Это первый случай, когда сотрудников станции сделали объектом атаки преднамеренно», — сказал дипломат.
Он отметил, что Киев «не в первый раз явственно демонстрирует полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов», что проявляется «в упорном создании угроз выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей, а также в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения».
«И, судя по всему, Украина не намерена отказываться от своей политики запугивания персонала ЗАЭС», — считает Ульянов.
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