Министр обороны Британии потерпел поражение на выборах в парламент
11:20 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс лишился депутатского мандата по итогам прошедших 4 июля выборов в парламент Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты в избирательном округе Уэлин-Хатфилд в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии.
Политик, представляющий Консервативную партию, проиграл оппоненту от оппозиционной Лейбористской партии Эндрю Левину.
Портфель министра обороны стал был пятым для 55-летнего политика, который с 2019 года успел побывать министром транспорта (2019-2022), министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022-2023), а в течение недели также занимал пост главы МВД в правительстве Лиз Трасс.
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