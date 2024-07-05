0
0
2
НОВОСТИ

Министр обороны Британии потерпел поражение на выборах в парламент

11:20 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс лишился депутатского мандата по итогам прошедших 4 июля выборов в парламент Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты в избирательном округе Уэлин-Хатфилд в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии.

Политик, представляющий Консервативную партию, проиграл оппоненту от оппозиционной Лейбористской партии Эндрю Левину.

Портфель министра обороны стал был пятым для 55-летнего политика, который с 2019 года успел побывать министром транспорта (2019-2022), министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022-2023), а в течение недели также занимал пост главы МВД в правительстве Лиз Трасс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 05.07.2024
ВСУ впервые преднамеренно напали на сотрудников ЗАЭС, атаковав подстанцию — Ульянов
0
81
11:00 05.07.2024
Бывший британский премьер Лиз Трасс не прошла в британский парламент
0
95
10:57 05.07.2024
На ВДНХ с 6 по 14 июля проведут фестиваль «Вкусы России» — Сергунина
0
88
10:40 05.07.2024
Сбер дал прогноз по восстановлению ипотечного рынка после завершения льготных программ
0
113
10:36 05.07.2024
Британский премьер Риши Сунак поздравил лидера лейбористов с победой на выборах
0
123
10:33 05.07.2024
Сбер подвел итоги работы по программе льготной ипотеки «Господдержка»
0
122
10:32 05.07.2024
Организацией переговоров между Россией и Украиной будут заниматься крупные державы — Орбан
0
152
10:25 05.07.2024
Бизнес либо становится человекоцентричным, либо уходит с рынка, считают в Сбере
0
138
10:20 05.07.2024
В Киеве заговорили о переговорах из-за поражений ВСУ и недовольства граждан — депутат Рады
0
179
10:18 05.07.2024
88% решений по оборотным кредитам Сбер принимает с использованием искусственного интеллекта
0
141

Возврат к списку