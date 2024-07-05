Министр обороны Британии потерпел поражение на выборах в парламент

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс лишился депутатского мандата по итогам прошедших 4 июля выборов в парламент Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты в избирательном округе Уэлин-Хатфилд в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии.

Политик, представляющий Консервативную партию, проиграл оппоненту от оппозиционной Лейбористской партии Эндрю Левину.

Портфель министра обороны стал был пятым для 55-летнего политика, который с 2019 года успел побывать министром транспорта (2019-2022), министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022-2023), а в течение недели также занимал пост главы МВД в правительстве Лиз Трасс.