Интенсивность провокаций на украинской границе не снижается — Генштаб ВС Белоруссии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций с украинской стороны. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк.

«Не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий со стороны украинских формирований, в том числе с задействованием беспилотной авиации, которая неоднократно нарушала нашу государственную границу», — сказал он на брифинге в Минске.