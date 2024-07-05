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Интенсивность провокаций на украинской границе не снижается — Генштаб ВС Белоруссии

11:32 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций с украинской стороны. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк.

«Не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий со стороны украинских формирований, в том числе с задействованием беспилотной авиации, которая неоднократно нарушала нашу государственную границу», — сказал он на брифинге в Минске.

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