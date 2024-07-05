Интенсивность провокаций на украинской границе не снижается — Генштаб ВС Белоруссии
11:32 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций с украинской стороны. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк.
«Не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий со стороны украинских формирований, в том числе с задействованием беспилотной авиации, которая неоднократно нарушала нашу государственную границу», — сказал он на брифинге в Минске.
Новости
- 13:00 05.07.2024
- Большинство регионов центра РФ в июле нарастили потребление энергомощности до рекордов
- 12:32 05.07.2024
- ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом РФ — Боррель
- 12:20 05.07.2024
- Столтенберг выразил надежду, что Украина вступит в НАТО к 2034 году
- 12:05 05.07.2024
- ФСБ предотвратила теракт на объекте ОПК в Самарской области
- 12:00 05.07.2024
- Спонсоры демократов намерены оказать давление на Байдена, чтобы он вышел из гонки — NYT
- 11:45 05.07.2024
- Сбер запустил инвестпродукт на базе искусственного интеллекта с анализом сигналов Банка России
- 11:38 05.07.2024
- Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 триллиона рублей за 5 месяцев 2024 года
- 11:20 05.07.2024
- Министр обороны Британии потерпел поражение на выборах в парламент
- 11:05 05.07.2024
- ВСУ впервые преднамеренно напали на сотрудников ЗАЭС, атаковав подстанцию — Ульянов
- 11:00 05.07.2024
- Бывший британский премьер Лиз Трасс не прошла в британский парламент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать