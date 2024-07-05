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НОВОСТИ

Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 триллиона рублей за 5 месяцев 2024 года

11:38 05.07.2024

Оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, оффлайн с помощью QR-кода и по биометрии) с января по май 2024 года превысил 1,6 млрд руб., количество транзакций – 1 млрд. Об этом сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса 2024.

«Позитивная динамика говорит о высокой востребованности мульти QR от Сбера как клиентами нашего банка, так и клиентами других финансовых организаций. Пул банков-партнеров по сервису SberPay постоянно расширяется. С начала этого года их количество выросло до 16, за последние два месяца к нам присоединился Ozon и «Яндекс Пей». Ведутся переговоры еще с 6 финансовыми организациями. С начала года обороты по платежам и количество транзакций с помощью QR-кодов у банков-партнеров Сбера выросли в 2 раза. Подключенные к платформе партнеры фиксируют увеличение количества клиентов, которые ежемесячно пользуются оплатой по QR Сбера, на 80% с начала года», – прокомментировал Кирилл Царев.

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