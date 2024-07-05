ФСБ предотвратила теракт на объекте ОПК в Самарской области
12:05 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники управления ФСБ по Самарской области предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
«УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ», — отмечается в сообщении.
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