ФСБ предотвратила теракт на объекте ОПК в Самарской области

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ», — отмечается в сообщении.